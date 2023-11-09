台北市政府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，必須「三點不露」。國民黨台北市議員楊植斗踢爆，民進黨立委吳思瑤與民進黨總統參選人賴清德在北投的看板露3點，公然違法。建管處回應，已違規將處理，發文讓參選人有7天時間陳述意見，以裁罰1至5萬為主。

台北市議會去年三讀通過《台北市競選廣告物管理自治條例》，參選人只能於公車、參選人服務處、參選人辦事處掛看板、布條，且只要廣告中含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視為競選廣告，俗稱「三點不露」。

楊植斗於議會工務部門質詢時指出，目前總統、立委大選已到緊要關頭，廣告看板滿坑滿谷，但只要露出參選人姓名或政黨名稱、政黨圖像、參選人或政黨號次、競選項目或活動名稱、競選標語或標記任3點，就會被視為競選廣告而遭禁，但許多立委參選人都會走法律漏洞，只露出姓名和圖像，防止被檢舉。

楊植斗接著秀出1張位在中山北路六段405巷，吳思瑤與賴清德的看板照片，其中姓名丶圖像和競選項目全部秀出，賴清德在北投露3點，公然違法，建管處必須針對此違規明顯的案例進行處理，並裁罰賴清德丶吳思瑤。

建管處長虞積學回覆，10月起受理看板違規檢舉約20件，會發文讓參選人有7天時間陳述意見，若有危害公共安全之虞，將拆除廣告，若無則以裁罰1至5萬為主，目前公文往返需要時間，尚未開出罰單。而賴清德、吳思瑤的廣告確實屬於露3點，將處理。