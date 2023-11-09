警方獲報到場壓制。（翻攝畫面）

警方獲報到場壓制。（翻攝畫面）

台北市1名七旬林姓老翁，昨（8）日晚間21時許，在西門捷運站僅因搭乘電梯與乘客發生輕微碰撞衍生口角糾紛，竟從隨身提袋中取出水果刀向該名乘客作勢揮舞恐嚇，捷運警察獲報後與保全人員立即上前制伏持刀老翁，過程中無人受傷，並依現行犯當場逮捕，交由轄區派出所帶離，全案依涉嫌妨害自由、恐嚇等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。

捷運警調查發現，該名林姓老翁經常搭乘捷運，曾涉嫌7件因讓座或碰撞而與其他旅客衍生糾紛，並取出刀械類之危險物品作勢恐嚇，因此遭警方移送法辦，均未造成人員受傷，為避免安全事故發生，捷運警特別在捷運公司通報該名林姓老翁進站時，加派警力掌握動態行蹤以預防事故，本次老翁剛進站後即與乘客發生衝突，所幸本隊現場警力處置得宜，第一時間即在現場予以制止壓制逮捕，未影響捷運旅運安全。

捷警提醒民眾，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。