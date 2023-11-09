總統大選倒數，侯柯合不合雙方僵持不下，侯友宜9日到訪彰化，被問到跟柯文哲搭檔最終若破局，是否有屬意的人選，會不會向韓國瑜請益，侯友宜說，他會按照自己的選舉步驟往前走，他很了解韓國瑜市長，2人的信念都是一樣，一心一意保家衛國，守護中華民國，感謝韓與他並肩作戰，希望能贏回國家、贏回人民的生命安全。

侯友宜表示，他非常了解韓國瑜，他這幾年依然心繫台灣這塊土地，一心一意掛念的就是中華民國、掛念我們台灣人民的生命安全，2人的信念一致，一生守護中華民國，愛護台灣這塊土地，他們2個人心中沒有個人，心中只有保家衛國。

侯友宜說，過去韓國瑜在很多的造勢場合都是鼎力的支持他，「最主要不是支持我，最主要是支持中華民國要安全」，我們大家一定要做到政黨輪替，所以韓國瑜心中沒有個人，也很感謝韓國瑜與他並肩作戰，希望我們能贏回國家、贏回人民的生命安全。