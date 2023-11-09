日本警視廳今年6月24日共接獲8354件的110報案通報，改寫2011年3月11日「東日本大地震」（台灣稱311大地震）當天創下的8109件單日新高紀錄。

日本「東京新聞」報導，雖然不清楚今年6月24日當天報案數為何創新高，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從今年5月降級等同季節性流感後，當地交通意外及停車糾紛的報案數持續增加。

警視廳單日接獲最少的110報案數，是因COVID-19疫情發布「緊急事態宣言」的2020年4月13日的2627件，之後從今年5月8日起持續增加。

今年截至9月底止，已受理159萬件110報案通報，較2022年同期增幅約17%。

報案內容千奇百怪，包括交通意外、停車糾紛、噪音問題、居民糾紛等，甚至還有「不清楚冷氣使用方式」、「有3隻蟬很恐怖進不了家門」及「衣櫥打不開」等。

警視廳也針對惡質通報進行舉發，例如今年夏天時一名男子在一天內反覆撥打了260次的無聲報案電話，被依法逮捕；今年春天也有一名男子謊稱「遭遇強盜」遭函送，謊報理由是不想讓人知道自己把錢浪費在玩小鋼珠上。

日本各都道府縣警方持續呼籲，民眾遇到非緊急事件可利用#9110與警方聯繫。警視廳通信指令本部負責人說，「認為有必要時請不要猶豫直接撥打110，但如果是非緊急及非必要的通報，將會對刑案調查及因應意外災害等造成影響，希望大家都能多加利用#9110」。