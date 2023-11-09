藍白整合膠著，民眾黨總統參選人柯文哲8日曝光3份內參民調顯示，在三腳督情況下，柯都領先民進黨總統參選人賴清德，但國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫均質疑，民調應該要是侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭。對此，柯辦發言人陳智菡強調，民調設計當中並沒有排除整合，並反酸，國民黨好像很堅持一定要呈現出兩個綁在一起，「好像非常沒有自信，如果侯友宜的名字旁邊沒有柯文哲就選不下去的感覺。」

針對外界質疑民調可信度，陳智菡今天下午召開記者會說明，藍白合作的基石為了回應民意，主流民意希望2024政黨輪替，達到目標需要在野推出最強總統參選人，前提是組成最強隊伍，民眾黨是依據這樣原則跟國民黨政黨協商，民眾黨提出全民調方式，用科學順應民意，不過，很可惜國民黨遲遲沒答應提出的全民調方案，所以民眾黨委託3家民意機構，每一家取樣都是3000份以上，總共9000份以上，比起一般民調1068份，取樣來的更多更準確。

陳智菡表示，三家民調機構包括求真、趨勢、世新大學，過去國民黨也多次委託求真用於黨內初選，不管商業、民間大學機構，希望反映民意，民調機構不會為了任何理由自砸招牌，統計方式都是原本的方式，民眾黨並未去調整任何公式、統計模式，也沒有影響結果。

陳智菡說，為了確認柯文哲、侯友宜，誰的民意基礎強，提問方式是朝整合後反映民意。當中第四題為「明年的總統選舉，如果國民黨與民眾黨整合成功，合推 一人參選，最後參選的是賴清德、侯友宜、郭台銘這3個人。如果明天就要投票，在這3個人中，請問您會投給哪 一位？」

第五題則是：「明年的總統選舉，如果國民黨與民眾黨整合成功，合推一人參選，最後參選的是賴清德、柯文哲、郭台銘這3個人。如果明天就要投票，在這3個人中，請問您會投給哪一位？」

陳智菡強調，朱立倫說的民調排除整合可能，其實提問設計當中，已經將「整合」兩字放進去了，民調設計當中並沒有排除整合。

陳智菡說，希望忠實反映民意誰才是最強在野總統參選人，希望呈現賴柯、賴侯的對比，民調可以看出，如果柯文哲當主將、擔任總統參選人，支持度很明顯領先侯友宜，對賴清德產生非常大的威脅，而如果沒有柯文哲，很多人質疑為什麼郭台銘民調結果（在賴、侯、郭組合中）數字變高，如果沒有柯文哲，很多票流向郭台銘，如果侯友宜擔任主將，其實非常危險，有可能選不贏賴清德。

陳智菡認為，柯、郭的票源有重複，如果整合郭，在野力量會更強，郭董是動見觀瞻，因此柯文哲也積極拜訪，希望整合在野力量，為了求整合，柯文哲也釋出善意，包含願意擔任副手，只要公正公開透明方法，若無法有效領先侯友宜，也願意在誤差範圍禮讓，擔任副手，為的就是求取在野陣營最大勝率，回到最初願意來談在野整合，就是希望2024勝選。

至於民調提問中沒有侯柯跟柯侯？陳智菡酸說，國民黨好像很堅持，一定要把柯文哲跟侯友宜放在選票上頭，一定要呈現出兩個綁在一起，好像非常沒有自信，如果侯友宜的名字旁邊沒有柯文哲就選不下去的感覺，其實在題目的設計裡面 已經呈現了是整合完畢、共推一組人，這樣還不夠清楚嗎？