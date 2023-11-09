台南市警察局為了防制交通事故，在今年新增了11處固定式取締闖紅燈及超速設備，來防制交通事故，宣導期2個月，將於明年1月22日正式啟用執法。

台南市警察局為了防制交通事故，在今年新增了11處固定式取締闖紅燈及超速設備。（圖／警方提供）

警方表示，防事故最重要，生命安全是第一，「紅燈停、綠燈行」宣導口號大家都知道，但還是會有人冒險闖紅燈，令人匪夷所思，此外，「搶黃燈」雖然沒有違規，但還是要呼籲民眾不要為了在黃燈時，搶快過路口，是有可能和「闖紅燈」的撞在一起。

跟搶黃燈、闖紅燈的相關就是「行車速度」，常見民眾行車速度過快，未遵守速限行駛時，行經三色號誌運作路口，就容易在黃燈、紅燈時，不想停下來，而冒險搶闖過去，這也是常見發生事故原因之一。此外，其實行車速度跟發生車禍時的嚴重程度呈正相關（越快撞得越嚴重），也跟遇到危險時要反應避險所需時間成反比（越快反應時間要越短）。

上述都是用路人應具備的防禦駕駛觀念，南市警方為了防制交通事故，統計分析易闖紅燈、超速肇事路（段）口交通事故，也參考了民眾反映意見，在112年間總共建置了11處固定式取締闖紅燈及超速設備，設置地點及取締項目如附表所示。規劃於即日起宣導2個月，預計自113年1月22日正式啟用執法。【本市「固定式交通違規照相路段一覽表」可至臺南市政府警察局全球資訊網便民服務下載參閱(網站：https://www.tnpd.gov.tw/)】。