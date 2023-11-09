藍白整合瀕臨破局，令支持者陷入焦慮，由於國民黨按照過去慣例，副手人選必須報中常會，15日是總統大選登記前最後一次中常會，恐是藍白整合最後期限。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今天在記者會回應，在最後決定日之前，還是會盡一切努力，柯文哲已經做了3次退讓，釋出最大誠意與善意，會努力到最後一刻，不放棄任何團結的可能，但還是堅持自己的原則。

陳智菡指出，之所以藍白整合可以走到今天，最主要是回應民意，真正完成政黨輪替，核心目標很清楚就是要完成政黨輪替，如果要完成政黨輪替，就要推出最強人選，最強人選的產生方式，是他們一直非常努力的方向。

她直言，這段過程當中，似乎沒有看到，國民黨跟民眾黨在一致的方向，好像是說，是否能真正完成政黨輪替，對國民黨好像沒那麼重要，但是更重要的是，國民黨不能輸給柯文哲；中廣董事長趙少康也說，國民黨的唯一選項就是侯友宜要當正的，若在這樣的狀況下要進行政黨協商，其實談判空間、協商空間有限。

陳智菡也說，不過儘管如此，民眾黨還是不放棄，因為主流民意是如此盼望，也希望回應民意，在最後決定日之前，還是會盡一切努力，至於很多人說，民眾黨丟出民調，是不是給予國民黨壓力，民眾黨只是提供國民黨一些不同思考方向，政黨協商還是必須要有原則方法，不能只是靠少部分人的決策背離主流民意。

而是否還有談下去的可能？陳智菡認為，民眾黨跟柯文哲已經做了3次退讓，一開始柯文哲說比民調輸的退選，接下來柯文哲還是堅持比民調，但是輸的擔任副手，第三次退讓，柯文哲說還是希望比民調，因為比較公開透明、公正一些，但是如果在誤差範圍內，他願意擔任副手，誤差範圍大概是3個百分點左右，所以柯文哲一共做了3次退讓。

陳智菡強調，「我們當然也釋出最大誠意與善意，畢竟我們認為在民意面前必須要謙卑」，所以做出退讓，不是只是為了表面功夫，而是希望滿足人民期待，在這個前提下，還是會盡力、努力，的確時間非常緊迫，剛剛提到國民黨期限，期限對於國民黨跟民眾黨應該是一樣，因為中選會登記時間是20開始到24日，會努力到最後一刻，不放棄任何團結的可能，但還是堅持自己的原則。