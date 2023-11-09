10月因工作天數較少，台達10月合併營收為346.75億元，月減2%，年減2%，累計1到10月合併營業收入為3358.81億元，年成長7%。

台達電今年前3季合併營收為3012.06億元，年增8.04%，營業毛利為868.08億元，年增6.96%，合併毛利率為28.82%，年減0.29個百分點，營業淨利為305.86億元，年減0.25%，營業淨利率為10.15%，年減0.85個百分點，稅後盈餘為244.19億元，年減1.36%，每股盈餘為9.4元。

展望第4季及明年，台達電執行長鄭平表示，第4季跟第3季差不多，明年各方面都會比今年好一些，目前看起來消費性電子回溫不明顯，零組件今年不會有太大的改變，明年庫存消化後會比今年好。

看好電動車長期趨勢，台達電宣布，將電動車部門獨立成「交通」業務範疇，成為「電源及零組件」、「自動化」及「基礎設施」之外，第四大業務範疇。

儘管今年電動車銷售受美國車廠罷工，以及升息影響車貸等不利因素衝擊，致使台達將今年電動車業務由原先預估倍數成長調整為年成長80%，全年營收約14億美元到15億美元，不過台達預估，明年電動車相關營收可望成長40%到50%。

在伺服器散熱方案部分，鄭平表示，伺服器散熱方案包括：氣冷、水冷、浸泡式等各方面技術我們都有發展，最近看起來稍微Slow(平穩)一點，不過整個功率密度愈來愈高，散熱長期來看有很大的空間，今年算比較平穩，沒有太大成長的部分。