美國聯邦眾議院共和黨加速對總統拜登展開彈劾調查，今天對拜登兒子韓特（Hunter Biden）和弟弟詹姆斯（James Biden）發出傳票。

法新社報導，眾院多數黨共和黨耗費數月試圖證明拜登犯下不當行為，俾以符合彈劾條件之際，眾院政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）傳喚韓特和詹姆斯作證。

政府改革暨監督委員會調閱銀行紀錄，以及訪問韓特的親信，指控他利用父親拜登擔任歐巴馬的副總統時期擁有的影響力，以取得不當利益。

美國明年即將舉行總統大選，拜登將尋求競選連任，強硬右派的前總統川普很可能是其對手。就在2024年大選前，拜登家族成員收到要求作證的傳票。

委員會主席柯默（James Comer）在聲明中說：「政府改革暨監督委員已追蹤這些資金，蒐集證據紀錄揭露拜登如何知情和涉入，且受惠於其家族利用權力謀取不當利益的行為。 」

「現在，政府改革暨監督委員將傳喚拜登家族成員和親信，就這些證據紀錄向他們提問。」

共和黨目前為止雖未能提出任何拜登貪汙的確切證據，但該黨推動彈劾的動機強烈。一旦眾院彈劾拜登，民主黨掌控的參院肯定會拒絕予以定罪。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，眾院這項行動是對拜登及其家族的不實抹黑。

尚皮耶說：「這項調查已經進行一年，迄今沒有提出有關總統的任何不當行為證據，因為根本不存在。但共和黨還變本加厲進行。」