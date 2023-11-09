美國國務卿布林肯今天與南韓外交部長朴振會談，兩人在會後記者會上對俄羅斯與北韓的軍事合作表達憂心，認為在北韓威脅與東北亞不安定情勢惡化的狀況下，需要中國扮演建設性角色合作。

布林肯（Antony Blinken）下午2時在南韓外交部大樓與朴振會談約一小時，會後兩人共同舉行記者會，除發表韓美同盟未來持續強化合作的意志與方向，兩人也對近期受到國際關注的朝俄（北韓與俄羅斯）軍事合作動態表達憂心。

布林肯指出，北韓與俄羅斯的合作是「雙向關係」，北韓向俄羅斯提供軍武，可能使烏克蘭戰爭情勢更加惡化；俄羅斯向北韓提供的軍事技術協助，則強化了北韓發展核武、飛彈的威脅性，南韓與美國政府都對此抱持深刻憂心。

布林肯說，美國將與南韓及其他相關的利害關係國持續努力，就俄羅斯試圖透過北韓取得更多武器的部分擬定對策，並持續密切關注俄羅斯可能提供北韓的技術支援。

此外，南韓明年起將擔任聯合國安理會非常任理事國，預期將與美國進一步合作，持續向俄羅斯施壓，避免俄羅斯違反安理會決議，向北韓移轉軍事技術。

對於媒體詢問是否期望中國在朝俄合作帶來的威脅上提供協助，朴振表示，中國與北韓、俄羅斯的關係都相當密切，但應該也不希望朝俄進行軍事合作及武器交易。烏克蘭戰爭影響的不僅是歐洲的安保局勢，也可能動搖東北亞局勢，同樣不利於中國。韓美將持續敦促中國就此扮演建設性角色，以阻止威脅國際社會穩定的危險交易。

布林肯也說，希望中國發揮對北韓的影響力，讓北韓徹底放棄這些不負責任且危險的行動。

布林肯稍早與南韓總統尹錫悅共進午餐時也談及北韓問題與烏克蘭、中東情勢。

韓聯社引述南韓總統府官員轉述，尹錫悅向布林肯表示，在北韓問題、烏克蘭戰爭及中東情勢不穩定局勢帶來的複合性國際威脅下，美國的領導力更為重要，南韓政府將持續與美方合作，守護核心價值與以法治為基礎的國際秩序。

布林肯表示，美國對外政策焦點著眼於印太地區，同樣將與作為區域核心的南韓政府發展更為穩固的夥伴關係。