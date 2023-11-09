【全程字幕】柯文哲拋3民調！民進黨質疑「背後有中共介入」 陳智菡酸：邏輯錯亂到極致 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲8日公布3份民調，民進黨新竹市立委參選人林志潔9日質疑，柯文哲所拿出的民調明顯與許多民調公司做出來的結果有差異，她質疑柯文哲此刻急著丟出勝選的民調結果，背後恐有中共介入，更顯示中共的認知作戰恐怕比想像的還嚴重。柯辦發言人陳智菡下午受訪表示，民進黨老是認為中共是最佳助選員，不管什麼議題，只要扯中共出來就能模糊焦點，可以說是邏輯錯亂到極致。

陳智菡炮轟，「民進黨好像覺得中共是他們的最佳助選員」，不管什麼議題，只要扯中共出來，就把整個事情都模糊焦點，可以說是邏輯錯亂到極致，「到底指控依據為何，我們聽不懂也看不懂」，可以看出來，民進黨似乎非常了解中共的一舉一動，恐怕民進黨跟中共之間才有千絲萬縷的關係。

柯辦發言人吳怡萱也批，民眾黨這些都是科學調查，民進黨眼裡好像變成宗教信仰，民進黨認為這些不利的消息都是變成是中共介選嗎？難道民進黨不遵從科學調查？完全要導向所謂宗教信仰嗎？

另外，陳智菡說，針對中廣董事長趙少康質疑，所謂柯文哲自己委託三家民調公司，所以可能不單純，或是有操作疑慮，還是要再次強調，三家民調公司原本如何取樣、統計，就按照他們原本專業的方式來進行抽樣統計，並且產出這樣的報告，以昭公信，當中完全沒有任何操作，但也不能說因為由民眾黨委託的就比較不可信，如果是國民黨委託的就比較可信，如果有這樣預設的話，很多事情就沒有辦法進行討論的。