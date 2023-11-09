日本岡山市新竹市友好都市議員聯盟拜訪團將近20人，9日來到新竹市議會拜訪參觀，新竹市議會議長許修睿與多位議員親自接待岡山訪問團，並且致贈岡山團員竹蓮寺的御守，表達對兩市情誼的重視。

許修睿指出，新竹市有9個國際姊妹市，其中岡山市因為地理人文相近，與新竹市交流最密切最頻繁，締結姊妹市20年來，拜訪新竹市的次數已經是有18次，而且不只官方對官方，議會對議會，民間的交流也是密切頻繁。

許修睿也向日本訪問團介紹新竹市議會這棟歷史建物，外牆竹字窗台、門口石獅，以及大廳的三爪火龍等，見證新竹市民主的發展，豐富新竹市議會議政史，他同時特別邀請岡山市議員參觀議事廳，進行議政交流，團員紛紛拍照，留念紀錄。

岡山市議會副議長森田卓司指出，這2天在新竹市獲得熱情接待，非常感動，也對新竹市園區高科技發展留下深刻印象，相較於新竹市，岡山市是比較高齡化的城市，他們將把新竹市的元氣與活力帶回岡山活化，也希望兩市未來能夠繼續深化交流。

有朋自遠方來，許修睿今天也特別贈送竹蓮寺的御守，表達對兩市情誼的重視，竹蓮寺主奉觀世音菩薩，擁有超過300年的歷史，香火鼎盛，是新竹地區的重要信仰中心之一，有鑑於日本人對於廟宇文化的重視，特別以竹蓮寺御守相贈，為岡山友人祈福。

另外，許修睿也致贈團員新竹市地方特產花生醬，希望兩市情誼就像香氣濃郁的花生醬一樣濃得化不開。

今天有包括議長許修睿、副議長余邦彥，議員宋品瑩、黃文政、李國璋、徐美惠、吳旭豐、黃美慧、蕭志潔、孫鍚洲、鄭慶欽、陳啟源、廖子齊、陳慶齡、林慈愛等熱情接待岡山市拜訪團。

日本岡山市拜訪團8、9日2天在新竹市的行程，除了拜訪新竹市議會與新竹市政府，也分別參觀新竹科學園區、新竹市立動物園、玻工館等，並聽取市府都市發展歷程簡報，感受到新竹在地的熱情與活力，收穫滿滿。