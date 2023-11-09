台灣旅客在大陸新疆發生車禍意外，讓外界關注團客赴大陸旅遊何時開放的問題。在交通部日前宣布預計2024年3月開放台灣團客前往大陸旅遊後，陸委會副主委詹志宏今表示，兩岸應該恢復雙向的團客交流，若明年春天陸方願意開放團客來台，政府也已經做好接待跟出團的準備。

詹志宏9日在陸委會例行記者會上表示，疫情結束前，我們的主張立場就是逐步推動兩岸健康有序地交流，在各個領域的交流活動如期地有一些部署規畫，最明顯的就是航班航點的恢復。他指出，過去兩岸只有5個航點，現在定期航點已經增加至15個，預留了擴充空間，航空公司提出申請自然就有許可空間。

至於觀光部分，詹志宏重申，兩岸還是應該恢復雙向的團客交流，這樣才有意義，單向只能凸顯陸方對自己的老百姓自信心不夠。在北京還沒有決定之前，我們也做了非常多的準備，包括開放第三類的觀光客，交通部也已經評估到明年初，給相關業者一定的準備期間。

詹志宏強調，我們會持續公開且透過各種管道，跟北京方面表達恢復雙向交流，如此兩岸才能夠比較正常地恢復各項交流活動，也希望陸方能夠對自己的老百姓更有自信。若明年春天陸方願意開放團客來台，交通部觀光署已經做好接待跟出團準備。

談及台灣旅客在新疆的車禍事件，詹志宏指出，我方完全是照疫情前兩岸之間旅行發生意外事故時的SOP走，海基會與旅行業者積極參與，海基會也在隔兩天之後安排家屬到醫院看望家人。「我們是真的準備好了」，他表示，旅行業界跟海基會、陸委會、觀光署都會聯手協助台灣旅客或是將來台灣的大陸旅客。

8月24日，陸委會公布恢復兩岸觀光旅遊相關規畫，預計初期會開放每日2000人次的陸籍團客來台，而台灣旅行社組團赴陸的部分，依對等原則，初期以每日2000人次為原則。一旦兩岸雙向開放團客，是否會依循8月的規畫？詹志宏僅回應，到時會再跟交通部討論。