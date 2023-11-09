中鋼(2002)受惠於毛利上漲與礦業投資獲配股利增加下，10月份獲利表現拉尾盤，單月合併稅前盈餘為8.23億元，創近五個月來新高，累計前10個月合併稅前盈餘為26.61億元，預估每股合併稅前盈餘近0.17元。法人表示，中鋼雖然前三季稅後淨損4.35億元，每股稅後淨損0.03元，但隨著原料成本居高，與鋼廠最後衝刺鋼價和獲利下，全年轉盈機會大增。

中鋼9日公告，10月份合併營收為290.52億元、月減1.37％，單月營業利益5.17億元、月增41％，單月合併稅前盈餘8.23億元、月增60％；累計合併營收為3,039.84億元、年減21％，累計營業利益為14.35億元、年減94％，累計合併稅前盈餘為26.61億元、年減91％。

中鋼指出，10月份業績表現，主要是鋼鐵業銷售數量減少，以致營業收入減少；惟單位毛利上漲，且礦業投資獲配股利增加等，使得營業利益及稅前淨利同步增加。

展望未來，中鋼認為，當前國際地緣政治衝突不斷，但全球經濟動能穩定回溫。美國經濟韌性高於預期，就業與消費表現強勁，政府債務上限危機緩解、車廠聯合罷工趨近尾聲，有利汽車用鋼需求逐漸釋出，以及通膨減緩趨勢不變，預期美歐央行升息週期已接近尾聲，經濟成長回穩。世界鋼鐵協會（worldsteel）10月16日發布最新短期需求展望(SRO)指出，受惠全球汽車產量回升，美國消費維持高檔，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，2024年全球鋼鐵需求成長率由原先預估的1.7%上修至1.9%，且較2023年預估的1.8%增加0.1%，需求增加約3,460萬噸。美國鋼廠自9月份起發動連續三波漲價，北美熱軋出廠行情自底部反彈超過每公噸230美元，歐洲鋼廠推漲帶動南歐熱軋出廠行情上漲超過每公噸30美元，中國目前熱軋外銷報價每公噸亦提漲20～30美元，美歐漲價引擎發動疊加需求釋出有利支撐國際鋼價回溫，有利鋼廠重回正常獲利空間；鑑於美、歐、中三大市場均已逐步上漲，因此中鋼對今年全年獲利深具信心。