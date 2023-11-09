台灣民眾黨總統參選人柯文哲9日傍晚6時現身台南市熱門觀光景點海安商圈，儘管是民進黨總統參選人賴清德的本命區，沿途仍颳起阿伯旋風，不斷有年輕民眾主動尋求合照，展現他在南部仍有選票市場。
柯文哲9日傍晚現身海安商圈，先到一家婦產科與院長張永隆寒暄，張醫師稱父親是台大醫院醫師，也是柯P的學長，來看診的年輕患者都是柯文哲的粉絲。雙方在院內停留約5分鐘，一起合影即離去。
「阿伯魅力在南台灣也吃得開」，柯文哲在海安商圈理事長黃舜屏陪同下，徒步繞行海安商圈半圈，台南市向為深綠大本營，柯文哲仍有本土人氣市場，沿街不斷有店家老闆與逛街民眾主動上前要求合照，他都來者不拒。
黃舜屏向柯文哲說明海安商圈過去的興衰與未來的需求，柯文哲對海安路封街舉辦活動感到驚訝，雙方並在滷味攤用餐。
台南市海安商圈入夜更熱鬧，柯文哲競選團隊全程手機錄影直播，柯文哲所到之處都有熱情民眾拿出手機拍攝，展現他在展現他在年輕族群選票上的優勢，從北部延伸到南台灣。
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