國防部表示，於今（9）日7時23分時，偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外。國軍保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。
這也是中國大陸連續2個月發射長征火箭飛越我國周邊空域，上月5日，國防部證實偵獲中國四川西昌衛星發射中心執行發射長征運載火箭，搭載衛星升空，該火箭飛行高度位於大氣層外，飛行路徑經過我國防空識別區西南邊緣。對台灣地區並無危害。
國防部表示，於今（9）日7時23分時，偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外。國軍保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。
這也是中國大陸連續2個月發射長征火箭飛越我國周邊空域，上月5日，國防部證實偵獲中國四川西昌衛星發射中心執行發射長征運載火箭，搭載衛星升空，該火箭飛行高度位於大氣層外，飛行路徑經過我國防空識別區西南邊緣。對台灣地區並無危害。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。