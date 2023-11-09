國防部表示，於今（9）日7時23分時，偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外。國軍保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。

這也是中國大陸連續2個月發射長征火箭飛越我國周邊空域，上月5日，國防部證實偵獲中國四川西昌衛星發射中心執行發射長征運載火箭，搭載衛星升空，該火箭飛行高度位於大氣層外，飛行路徑經過我國防空識別區西南邊緣。對台灣地區並無危害。