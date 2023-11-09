民眾黨昨公布委託求真、趨勢、以及世新等三家民調機構的數字，侯辦質疑其中求真、趨勢兩家民調機構的公正性，點名趨勢民調公司是長期與民眾黨配合的民調機構，過去公布的民調結果也經常偏誤與失準，因而此次公布的民調結果根本難謂公正客觀。

侯辦表示，民眾黨說「求真」是國民黨常用的民調公司，但事實上，求真民調公司成立不過一年多，迄今也未列入國民黨初選的民調公司名單內，根本無法幫國民黨執行正式初選民調。民眾黨發言人的相關談話完全與事實不符，偏誤程度恐怕與其所發布的民調結果不相上下。

侯辦指出，民眾黨另一家自費委託的趨勢民調公司問題更大，其與匯流民調就是同一公司，不僅就是長期與民眾黨配合的民調機構，而且過去公布的民調結果也經常偏誤與失準，因而此次公布的民調結果根本難謂公正客觀。

侯辦質疑，民眾黨公布三份民調的題目中，無論是沒有「侯柯」或「柯侯」對上民進黨候選人的組合對決，亦或「有柯無侯」或「有侯無柯」的設計，也都是荒謬無比。柯文哲的「柯」學民調，其實是不「公」自破，儼然是在「自愚愚人」。

侯辦舉例，以去年台北市長選舉為例，匯流11月13日公布的封關民調，蔣萬安是30.6％，黃珊珊27％，陳時中26.8％，最後結果蔣萬安42.3％、陳時中31.9％、黃珊珊25.1％，誤差很大。匯流把蔣萬安低估了11.7％，卻把黃珊珊高估了快2％。

此外，匯流民調在其他縣市首長的選舉民調也出現嚴重偏差，10月4日公布的台南市長候選人謝龍介民調19.9％，比最後結果低估了23.7％；11月13日公布的謝龍介民調19.4％，更嚴重低估了24.2％。而匯流黃偉哲的民調則是分別為56.6％及55％都高估了7.8％及6.2％，侯辦批評「極為離譜。」

競辦強調，匯流民調是柯文哲長期配合的御用民調公司，過去又經常失準，再加上量身訂做的問卷題目，這樣的民調結果不具有參考價值，更與柯文哲一再強調的公正與科學相去甚遠，實在令人難以接受與信服。

對此，趨勢民意調查股份有限公司也回應指出，「針對近期侯辦稱趨勢民調為民眾黨所御用之調查公司一事，本司嚴正駁斥侯辦之不實指控」，同時也發出三點聲明強調，「趨勢民調為中立單位，接受各界委託，藍綠白陣營都有委託趨勢執行民調；趨勢民調爲台灣最多線數的民調公司，執行調查絕對中立客觀，經的起考驗；對於侯友宜辦公室不理性發言，趨勢民調不予回應，但三家民調呈現相同結果，相信可受外界公評」。