民進黨總統參選人賴清德9日接受專訪，被問到副手人選，主持人提出駐美代表蕭美琴；他說，「我跟美琴是情如兄妹」；蕭專業理性，是美國跟台灣一座很重要也很穩固很信賴的橋樑；賴清德坦言，人選考量已經差不多完成，但必須要在適當時間公布，「這時候我只能秉持外交的態度，不承認也不否認」。全場大笑並鼓掌。

賴清德接受Real Talk節目專訪，被問到副手人選，主持人說，那就是下下週公佈蕭美琴？賴清德說，「對」；主持人再重複一次，「我說下下週宣布蕭美琴，你說對誒！」賴清德趕緊解釋，「我是說，下下週公佈副手時間」。

賴清德說，站在這個我們選舉的步驟的考量上，因為我們下個禮拜就要公佈不分區，所以我們是應該要先公佈不分區，然後再公佈副總統。

被問到蕭美琴。他說，「我跟美琴是情如兄妹」，因為兩人都台南，蕭是台南南師附小的傑出校友，也念中山國中，是一個台南市當時的女校，很難得也考上台南女中，所以因為台南的關係，「我們跟她很熟很親近，有很多次聊天」，也會安慰蕭美琴在花蓮的敗選。

他說，不過蕭是只有感激花蓮鄉親的栽培，也曾經給過機會，能夠在花蓮服務鄉親，也很榮幸，「從來沒有覺得花蓮的鄉親虧欠她」，「她（蕭美琴）就是這樣的非常好的一個人」。

他說，另外蕭在駐美代表任內，其實對國家貢獻非常大，就是說因為本身就是專業，不管是在求學的階段，學的是國際關係政治這方面的專業，她也在總統府服務過，在國會的時候又在外交跟國防委員會，在民進黨的時候，也代表民進黨跟國際自由聯盟，或是國際婦女聯盟，做國際外交的工作，所以到美國去，很快的讓美國政府跟美國國會信任，也是專業理性，所以變成是美國跟台灣，一座很重要也很穩固很信賴的橋樑。

面對主持人追問，賴清德坦言，人選考量已經差不多完成，但必須要在適當時間公布，「這時候我只能秉持外交的態度，不承認也不否認」。