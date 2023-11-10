彰銀主管指出，此次董事會決議通過擬向金融監督管理委員會申請於加拿大多倫多設立分行。

彰銀指出，就獲利性及經濟局勢整體通盤考量，審慎評估具發展潛力的地區設立新據點，主要以新東向及新南向為拓展主軸，今年已獲金管會核准於日本大阪、澳洲雪梨增設據點。