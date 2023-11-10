年底消費盛典一波接一波，雙11網購節即將登場，緊接著還有聖誕、跨年等節慶，溫馨送禮犒賞自己趁現在。

華南銀行寵愛卡友，自11月1日起陸續PChome線上購物、PChome商店街、MOMO購物、蝦皮購物、東森購物、YAHOO購物中心、YAHOO拍賣、博客來等購物平台，舉辦搭配雙11消費滿額送活動，只要持華南銀行信用卡於前述購物平台消費，且符合單筆分期及登錄等條件，最高就能享有3,850元刷卡金回饋(名額限量額滿為止)，倘使用華南銀行SnY信用卡，還能再享最高5％現金回饋(當期帳單最高回饋300元)。

以YAHOO購物中心為例，於雙11活動期間使用華南銀行SnY信用卡單筆消費滿12,000元，且符合單筆分期及登錄等條件，最高就能享有1,620元刷卡金回饋，回饋率高達13.5％。

華南銀行貼心提醒，詐騙盜刷猖獗，於使用卡務必小心謹慎，如接獲不明或可疑交易指示或優惠訊息請謹慎求證，切勿隨意提供信用卡資訊、OTP驗證碼等交易資訊予他人，快樂消費之餘也要安全用卡。