台灣民眾黨總統參選人柯文哲9日在台南市中西區武廟前演講，約2000名支持者擠爆廟前廣場。（程炳璋攝）

台灣民眾黨柯文哲9日晚間直搗民進黨總統參選人賴清德本命區，先到海安路商圈與年輕人互動，再到中西區武廟封街開講1小時，廣場擠爆2000人，柯炮火連發，質疑賴清德何時拆自家違建？如何在美方反對下務實推動台獨？獲全場喝采。

柯文哲9日強勢進攻台南深綠票倉，先在年輕人聚集的海安商圈與民眾互動，接著在中西區武廟廣場開講，大秀演講口才，吸引爆滿的2000名觀眾。

柯文哲不畏身處「綠地」，左批民進黨，右批賴清德，直言民進黨政府一到選舉就賣「芒果乾」（亡國感），雖然仇視是政治動員最便宜有效的工具，但政治仍需要良心，勿為短期利益犧牲長期利益、為政黨利益犧牲國家利益。在理想與現實之間，要堅持理想，做最小的妥協。

他以美國一直強調反對台獨立場，反問賴清德作為務實的台獨工作者，如何在美方反對下推動台獨工作？

柯文哲在演講結束後接受現場民眾「直球對決」式的提問，對南北失衡，年輕人低薪問題，認為台灣經濟應朝「半導體產業維持、傳統產業升級與新創產業發展」3方面進行，並舉以色列為例，認為新創產業占比高的以色列，從小教育教學生當老闆、台灣則是從小教學生當員工。

當群眾問到改善司法問題，柯文哲強調相信制度，別相信個人，最自豪的是在競選連任時，自己的競辦被台北市建管處抄掉。反問賴清德「你家違建要不要拆啊？」獲民眾喝采。

在回應台灣詐騙猖獗問題，他認為複雜的問題需逐條列出解決，強調政治的核心是執行力。

柯文哲以高唱台語歌曲「堅持」結束演講，接受民眾一一上台合影。