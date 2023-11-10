迎接雙11年度盛事，今年各大電商均提早祭出超殺優惠，集結各品牌電商和綜合電商的導購平台「HAPPY GO購賺點」觀察，11月至今的雙11暖身催出大買氣，不論在兌點點數、人數和次數均較去年同期成長2～3成不等，其中女性消費族群佔整體消費人口的7成，31～50歲族群的卡友更展現驚人的網購實力。

對此，「HAPPY GO購賺點」祭出全站最高59％ HAPPY GO點數回饋優惠，只要消費就有機會抽中iPhone15；遠傳friDay購物則推出最高獲得30％回饋活動，11月11日當日再享兌點2倍優惠，多重優惠活動迎戰雙11電商大節。

本周六就是雙11，HAPPY GO購賺點推出1111三重優惠活動，首先只要透過購賺點消費即享抽11點資格，新客加碼再抽點數10倍贈；第二重消費3次加抽1,100點；第三重凡透過購賺點平台導購及線上特店消費累點或兌點、各1次，就有機會抽中iPhone15。

此外，購賺點再加碼14家熱門線上通路11％回饋，包含蝦皮專區、foodpanda、東森購物網、糖鼎黑糖、DV 麗彤生醫、快車肉乾、ORBIS、小三美日、iHerb、必勝客、KFC、ZALORA 台灣、KLOOK、臺灣樂天市場。

遠傳friDay購物即日起至11月19日則推出HAPPY GO卡友限定優惠，只要在HAPPY GO App點數兌換專區兌換「friDay購物 60元折扣碼」，即可享有限量點數6倍放大40點兌換60元購物金優惠券。此外，11月11日當天不限商品不限消費金額，享有點數2倍兌，更不定期祭出限時人氣商品只要111元，搶攻雙11電商大戰。

隨著東北季風接連報到，冬天的腳步也即將來臨，HAPPY GO鼓勵卡友在雙11購買換季彩妝用品，不僅省荷包還能一站式購足。今年特別網羅深受年輕人喜愛的時尚品牌CHARLES ＆ KEITH及草莓網推出卡友限定優惠，凡新客即日起至11月15日至CHARLES ＆ KEITH官網消費滿3,000元即可獲得點數8倍贈，既有會員同步享有點數3倍贈；集結各大專櫃保養品牌「草莓網」則推出「1111激賞購物節」，即日起至11月30日消費滿1,500元累贈100點、滿5,000元加累贈100點再抽1,111點。