台灣與印度正在洽簽移工合作備忘錄（MOU），據了解，備忘錄現已大致完成內部作業，雙方規劃在年底前簽署。另一方面，印度外交部發言人巴格奇今天也表示希望儘快簽署，讓雙方相關人士能獲益。

台灣產業面臨缺工問題，今年9月「印度斯坦時報」（Hindustan Times）披露，印度正與台灣洽簽移工合作備忘錄。

巴格奇（Arindam Bagchi）今天在例行記者會上答覆中央社詢問時說，希望移工合作備忘錄能夠早日完成簽署，讓相關人士可以從這個夥伴關係中獲益。

行政院長陳建仁9月12日會見印度台北協會新任會長葉達夫（Manharsinh L. Yadav）時曾提到，印度和台灣正協商包含移民政策、中藥等備忘錄，兩國朝向非常好的方向進展。

「印度斯坦時報」則於9月26日引述消息人士跟進報導，台灣希望透過引進印度勞工來解決缺工問題，特別是在製造、營建、家事工作與農漁業等領域。

根據可靠消息人士告訴中央社，台灣與印度早於2020年就已開始洽談移工合作事宜，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度停頓，備忘錄現已大致完成內部作業，雙方規劃在年底前簽署。

勞動部資料顯示，台灣截至今年9月有將近75萬名移工，其中以印尼的26萬7194人為最多，其次為越南的26萬1301人，菲律賓則以15萬2026人位居台灣第3大移工來源國。