近來美國聯準會（Fed）鷹鴿立場分歧，美國10年期公債殖利率9日上漲近1.5％，市場高度關注經濟數據及Fed官員相關評論，美股三大期指同步走揚，台指期夜盤則小漲19點，暫報16,782點。

台灣期交所內的美股三大指數全數走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲54點、11.75點及8點；英國富時100期貨則勁揚47點，暫報7,449點。

主席鮑爾8日並未就後市貨幣政策及經濟前景發表評論，然台灣時間10日凌晨，鮑爾將再度現身，參與IMF年度研討會的座談會，討論全球經濟貨幣政策挑戰，投資人期盼自其談話中找尋後續貨幣政策相關線索。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）8日晚間表態支持維持利率不變，並認為GDP成長率將在未來幾季放緩，但美國經濟並不會陷入衰退。

統一期貨表示，台指期9日高檔區間震盪，籌碼略微鬆動，但仍處於偏多格局，上彎5日線即將靠攏，後續須留意台指期能否在5日線的帶動下突破區間頂部賣壓，若反向跌破5日線，則短多行情恐將結束，可能將轉為漲多拉回格局。