整體來看，前三季稅後純益已超過去年全年的35.42億元，獲利穩健成長。

聯邦銀前三季EPS 0.84元，較去年同期0.53元，EPS增加0.31元，成長58.49％。利息淨收益較去年同期略減14％，手續費淨收益持續穩健成長，成長率為4.37％。總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長7.67％及4.68％。

另外，聯邦銀強項的信用卡發卡簽帳金額較去年同期成長50.43％，收單簽帳金額較去年同期成長29.61％，應收帳款額較去年同期成長32.28％，近六個月有效卡數較去年同期成長25.32％，營業收入較去年同期成長24.57％。

資產品質上，2023年9月底資本適足率14.34％，第一類資本比率12.38％，普通股權益比率9.76％。2023年9月底逾放金額為14.87億元，逾放比率為0.26％，備抵呆帳覆蓋率為452.66％。

聯邦銀積極擴展海外市場，目前已向越南主管機關申請設立分行，但尚未核准。