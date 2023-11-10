菲律賓統計局9日公布，第三季國內生產毛額（GDP）年增5.9％，高於前季的年增率4.3％，也優於分析師預估的年增4.5％。該局指出，Q3經濟加速擴張，主要受家庭消費、政府支出、貨品服務出口帶動。但經濟師預期，受外部需求疲軟和高利息影響，菲國經濟成長未來幾個月恐遲緩。