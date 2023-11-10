克里夫蘭聯準銀行8日宣布，現任總裁梅斯特 （Loretta Mester）到法定退休年齡，任期至明年6月底結束，已展開物色接替人選工作，梅斯特上月滿65歲，她自2014年6月擔任該行行長至今。照Fed政策，聯準銀行行長須在65歲退休，55歲後獲任命的總裁，任期最長可達10年。