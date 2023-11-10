巴勒斯坦衛生部表示，以色列部隊今天在約旦河西岸（West Bank）殺死18名巴勒斯坦人，其中多數是在以軍突襲哲寧市（Jenin）時中彈身亡。

位於約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）是武裝分子據點，法新社目睹這座城市冒出黑煙，並聽見多起爆炸聲和槍響。

巴勒斯坦衛生部在聲明中說，有14名巴勒斯坦人在哲寧死亡。根據聯合國（UN）紀錄，這是2005年以來，約旦河西岸單次死亡人數最多的以色列突襲。

以色列軍方表示，士兵和其他維安部隊在一場無人機襲擊中，擊斃「幾名恐怖分子」，其他人則是死於槍戰。根據以軍聲明，以色列部隊沒收武器，並摧毀一處存放爆裂裝置的坑道。

法新社記者目睹一名中彈的武裝人士躺在地上，另一人拿了傷者的槍開槍。

巴勒斯坦紅新月會說，突襲期間有「一輛救護車被鎖定」，他們的一名護理人員背部中槍。

巴勒斯坦衛生部另指出，還有4名巴勒斯坦人死於約旦河西岸其他地方的暴力事件，對此以色列軍方未立即回應。

近幾個月，哲寧已有數十名巴勒斯坦人死於以色列部隊之手，尤其是在這座城市的難民營。這處難民營有武裝團體和數以萬計的居民。

以色列自1967年以阿戰爭後占領約旦河西岸，旗下部隊時常在這塊巴勒斯坦人的土地發動突襲。

根據巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club），自從10月7日以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子爆發戰爭後，以色列部隊已經在約旦河西岸各地和東耶路撒冷（East Jerusalem）逮捕了2000多人。

以色列軍方則說在約旦河西岸逮捕了1400多人，並稱被捕者多半跟哈瑪斯有關聯。（譯者：楊昭彥）1121110