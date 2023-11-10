民眾黨總統參選人柯文哲9日晚間在臉書發佈新競選廣告，劍指藍、綠執政20年，但台灣沒有變得更好。但眼尖網友發現，影片中的「拍攝道具」：「2024總統、副總統選舉公報」中，柯文哲、侯友宜搭配的副手人選分別為：「柯文哲、黃珊珊」、「侯友宜、柯志恩」，意外湊出「侯柯配」彩蛋。

柯文哲9日晚間在發佈50秒競選廣告，旁觀母親視角打出親子牌，「2000年，他0歲，你說換掉威權的，他會更好」、「2008年，他8歲，你說換掉貪汙的，他會更好」、「2016年，他16歲，你說換掉無能的，他會更好」，到「2024年，他24歲…」最後問出「你在藍綠之間選了二十幾年，他有過的更好嗎？」

2024年的畫面中，母親正在看總統、副總統選舉公報，有眼尖的PTT網友將畫面放大後細看正副總統人選，發文說「火車真的開走了，直接在廣告上面的道具把副總統都找好了」。

從畫面中可以看到，1號是總統候選人柯文哲，搭配副總統候選人黃珊珊。經查，黃珊珊的照片，應是2022年台北市長選舉時使用的形象照。而2號是總統候選人侯友宜，副手則是搭配國民黨智庫執行長柯志恩。仔細比對，道具上柯志恩的照片應是使用立法院網站上的大頭照。至於3號正副總統搭檔，雖只有半個頭，但從髮型可以看出是賴清德，副手部分被折疊，並未出現在畫面中。

柯文哲競選廣告，畫面經翻轉放大後，被發現拍攝道具「選舉公報」上，安排好侯友宜的副手柯志恩、柯文哲的副手是黃珊珊。(翻攝自柯文哲YouTube頻道)

仔細觀察其他細節，可以發現2000年「換掉威權的」的選舉公報道具，與真實的第十屆總統副統統選舉選舉公報非常相似；2008年「換掉貪汙的」，報紙、電視都是貪汙相關的新聞報導；而2016年「換掉無能的」，電視則傳出2016年蔡英文勝選演說的經典台詞：「謙卑、謙卑、再謙卑」。