美國財政部長葉倫今天告訴中國國務院副總理何立峰，她希望就美中經濟關係、北京的補貼行徑，以及氣候變遷、債務減免等全球挑戰，進行一場「開放且實質性的」討論。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）與何立峰在亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場之前，先在美國舊金山進行為期兩天的雙邊會議。

葉倫在會議開始時按事前準備的講稿表示，近幾個月，她與中方對口官員致力建立經濟對話。

葉倫說：「我希望憑藉這種強而有力的基礎，在未來兩天進行開放且實質性的討論。」

「美國無意與中國脫鉤。對我們的國家和對全世界來說，我們的經濟徹底分開，將是經濟上的災難。」

葉倫也說，她有意討論美國基於國家安全限制特定科技出口的計畫，以及美國在中國的投資。

這是葉倫7月訪問北京以來第2度與何立峰面會，包括這次會議在內，美中之間安排一系列內閣層級交流，為美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平下週在APEC峰會場邊會面鋪路。（譯者：楊昭彥）1121110