巴西巴拉納州首府古里提巴（Curitiba）8日在西班牙巴塞隆納頒發的2023世界智慧城市獎（World Smart City Awards）中被評為世界最智慧的城市。

古里提巴市長格雷卡（Rafael Greca）領獎時強調，市政當局持續實施各項措施，以建設一個更具可持續性和創新性的城市，與聯合國永續發展目標（SDG）保持一致。

美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil）報導，古里提巴是「城市」類別的獲勝者，頒獎單位評估了公共政策、便民措施、城市規劃、網路連通性、可持續性和現代化行動等項目。

其他競爭城市包括哥倫比亞巴蘭基亞（Barranquilla）、 葡萄牙卡斯凱什（Cascais）、土耳其伊茲米爾（Izmir）、菲律賓馬卡蒂（Makati）和英國桑德蘭（Sunderland）。

巴拉納州創新、現代化和數位轉型廳長藍格爾（Marcelo Rangel）強調，該州和古里提巴的創新生態系統指出，巴拉納州在巴西和國際上都以智慧城市脫穎而出，多個城市和創新生態系統獲得獎項，而這都是市和州政府與生產部門及民間社會共同努力的結果。

根據智慧城市平台「光明城市」（Bright Cities）排名，今年巴拉納也被選為巴西最具創新性和可持續性的州。（編輯：陳承功）1121110