在子公司方面，台鋼運輸仍因貨運需求低迷，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福則因焚化爐整改工程依進度認列相關營收，10月份營收創歷史新高。
台鋼運輸受海運費影響，營收表現不如去年，但第四季歐美線海運費有機會因季節因素及海運公司減艙而調高，營運預期將會走高，進入貨運旺季，帶動運量增加，未來營收應有一番表現﹔子公司榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，10月份營收因認列崁頂焚化爐整改收入表現亮眼。
台鋼集團旗下螺絲廠久陽(5011)公告10月份自結合併營收4.70億元，月增113.68%、年增31.25%，登19個月新高水準；累計前10月合併營收31.05億元，仍年減20.96%。久陽表示，前10月合併營收比去年同期減少，主要是螺絲本業因歐美景氣疲軟，客戶端庫存去化有限，下單及出貨相對保守，且原料價格下跌導致銷售價格低落。惟10月接單已見落底回溫跡象，出貨亦有漸漸回升趨勢，第四季營收緩步回升可期。
在子公司方面，台鋼運輸仍因貨運需求低迷，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福則因焚化爐整改工程依進度認列相關營收，10月份營收創歷史新高。
台鋼運輸受海運費影響，營收表現不如去年，但第四季歐美線海運費有機會因季節因素及海運公司減艙而調高，營運預期將會走高，進入貨運旺季，帶動運量增加，未來營收應有一番表現﹔子公司榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，10月份營收因認列崁頂焚化爐整改收入表現亮眼。
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