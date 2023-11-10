在子公司方面，台鋼運輸仍因貨運需求低迷，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福則因焚化爐整改工程依進度認列相關營收，10月份營收創歷史新高。

台鋼運輸受海運費影響，營收表現不如去年，但第四季歐美線海運費有機會因季節因素及海運公司減艙而調高，營運預期將會走高，進入貨運旺季，帶動運量增加，未來營收應有一番表現﹔子公司榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，10月份營收因認列崁頂焚化爐整改收入表現亮眼。