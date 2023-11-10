佳世達第三季合併營收504億元，營業毛利83.77億元，營業淨利13.5億元，稅後純益15.49億元，歸屬於母公司淨利12.02億元，EPS為0.61元。

佳世達前三季合併營收1,529億元，營業毛利248.69億元，營業淨利41.44億元，稅後純益38.41億元，歸屬於母公司淨利25.5億元，EPS為1.3元。

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