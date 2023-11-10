佳世達第三季合併營收504億元，營業毛利83.77億元，營業淨利13.5億元，稅後純益15.49億元，歸屬於母公司淨利12.02億元，EPS為0.61元。
佳世達前三季合併營收1,529億元，營業毛利248.69億元，營業淨利41.44億元，稅後純益38.41億元，歸屬於母公司淨利25.5億元，EPS為1.3元。
佳世達(2352)董事會通過第三季財報，由於資訊產品需求逐步回升、擴大經濟規模，以及布局高附加價值新事業奏效，第三季營業毛利率再度突破16%，達到16.6%，連續四個季度上升，再創二十年單季新高。第三季每股稅後純益（EPS）為0.61元，前三季EPS達1.3元。佳世達將於13日舉行法人說明會，說明前三季營運結果與未來展望。
佳世達第三季合併營收504億元，營業毛利83.77億元，營業淨利13.5億元，稅後純益15.49億元，歸屬於母公司淨利12.02億元，EPS為0.61元。
佳世達前三季合併營收1,529億元，營業毛利248.69億元，營業淨利41.44億元，稅後純益38.41億元，歸屬於母公司淨利25.5億元，EPS為1.3元。
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