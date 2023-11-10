民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊曾透露，柯將與副手拍定裝照，被視為藍白合破局；台中市第一選區立委候選人蔡壁如10日上廣播指出，「火車真的開走了！」但「基層也憤怒了！」，民眾不甘對她說，「藍白合才會贏，別讓民進黨躺著選」，籲政黨好好思考，別讓民進黨掏空台灣，用選票下架民進黨。

民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如說，火車要開走前其實有2個「徵象」，1個是原通知她跟柯文哲拍形象海報但又取消，柯當時說，藍白合還在談，不要破壞氛圍；民眾黨5日在粉專上貼出海報，文案是「義無反顧、拚一次」，她當時臆測「火車真的開走了」。

蔡壁如說，對母雞「藍白合」變成「藍白拖」，基層感到憂心與憤怒，但區域立委的合作是沒問題的，舉例，她跨區跟新北市國民黨立委候選人林金結合掛看板，因為這次選舉的目標就是要達成政黨輪替、讓其他黨籍的區域立委能當選，不讓立法院一黨獨大為目標。

蔡壁如說，藍白合最重要的是大家要各退一步，若不合將會跳下「萬丈深淵」，後悔都來不及，尤其執政黨有些人都為自己私心做事，所以1位小吃店老闆跟她說，「現今小老百姓日子金歹過，民生經濟普遍差。」，呼籲基層不要憤怒，一定要團結、集中選票。

蔡壁如指出，台中市第一選區被視為藍白合作示範區，她出席黃復興黨部67周年活動，和顏寬恒家族互動不錯，跟台中市「國民黨F4」擇於11日舉行聯合募款餐會，屆時前高雄市長韓國瑜、台中市盧秀燕將蒞臨參加，藍白同台在台中沒有違和感。民眾希望藍白合，要她傳達訊息給柯文哲，「不用做民調」。