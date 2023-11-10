●輝達漲0.81%，收在469.50美元，盤中一度漲逾3%。拜登政府上月擴大先進AI晶片出口中國的禁令，不到一個月後，輝達已經準備好推出專為中國市場重新打造的降規版AI晶片。外媒報導，輝達已經開發出三款新的降規版AI晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，最快可能在11月16日發布。根據對晶片規格所做的分析，該報導指出，這三款新晶片仍具有輝達大部分的AI新功能，但降低了部分運算能力指標以遵守美國發布的出口新規。輝達拒絕對此消息發表評論，白宮和與美國商務部尚未回應媒體置評請求。

●蘋果跌0.26%，收在182.41美元。蘋果同意支付2500萬美元，就美國司法部對其違法傾向聘用移民的指控取得和解。司法部表示，蘋果有些符合一項聯邦計畫的工作沒有招聘美國公民或永久居民。這項聯邦計畫允許雇主支持移民取得綠卡。司法部表示，蘋果此舉違反了一項避免因公民身份受到歧視的聯邦法律，並表示這是該部分此類案件歷來規模最大的和解案。

●迪士尼（Walt Disney）大漲6.9%，該美國娛樂巨頭公布第四財季（截至9月底）營收年增5%，為212.4億美元，低於市場預估的213.3億美元，主要因廣告營收下滑。經調整每股盈餘為0.82美元，優於市場預期的0.70美元。被寄予厚望的串流服務Disney+訂閱用戶數較前一季大增700萬個，達到1.502億個，優於市場預估的1.4815億個。串流事業虧損3.87億美元，但較前一年同期的虧損14.7億美元大幅縮小。此外，該公司宣布削減開支的目標從55億美元提高至75億美元。

●安謀（Arm Holdings PLC）下跌5.2%，該英國處理器設計大廠在美國上市後首度發布財報，其上季業績表現優於市場預期，但本季展望意外保守。安謀第二財季（7～9月）營收年增28%，為8.06億美元，優於市場預期的7.4億美元，並創下歷史新高。經調整後每股盈餘0.36美元，優於市場預期的0.26美元。該公司預期本季營收介於7.2億～8.0億美元，中值為7.6億美元，不及市場預估的7.76億美元。安謀預估本季每股盈餘介於0.21～0.28美元，中值為0.245美元，亦不及市場預估的0.27美元。