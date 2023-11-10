美國汽車工人聯合會（UAW）早前結束針對底特律汽車三巨頭的罷工行動，但可能將目光轉向特斯拉及豐田，期盼在兩家車廠組織工會，此提案獲得了美國總統拜登（Joe Biden）的支持，消息一出，特斯拉股價應聲重挫。

拜登於周四前往伊利諾州與UAW主席費恩（Shawn Fain）會面，啟程前，拜登被問及是否支持UAW推動豐田和特斯拉的汽車工人加入工會，拜登對此表示「絕對支持」，並且對於工會在提高薪資福利、擴大工會人數方面的努力給予肯定。

在先前UAW針對三大車廠進行罷工時，拜登便曾出現在罷工現場，對工會表達支持，他周四前往伊利諾是為了和費恩一同慶祝工會與三大車廠簽訂新合同，地點選在斯泰蘭蒂斯（Stellantis）位於貝爾維迪爾（Beldvidere）的一處裝配廠，該廠先前也曾加入罷工行動，在新合約條款下將重新運作。

費恩早前曾表示，希望利用這次罷工的餘威，對其它沒有工會組織的車廠展開行動，諸如特斯拉和豐田。

UAW自1935年成立以來，數次為美國汽車工人爭取到大幅度加薪和保障，接著在美國汽車業輝煌年代規模不斷壯大，並於1950年代達到高峰，但邁入70年代後，由於自動化程度提高、勞動力使用減少、製造業轉移等原因，UAW會員人數持續下降，目前的會員數量僅是其輝煌年代的零頭，因此，費恩一直致力於擴大工會的規模，此願景與拜登重振美國勞工運動的目標不謀而合。

特斯拉身為美國電動車龍頭，可能會成為UAW想攻陷的下一個目標，該公司於加州、德州、內華達州、紐約州有數萬名員工未加入工會。據悉，特斯拉在加州的費利蒙工廠目前設有一個UAW 組織的委員會，成員正在與同事討論集體談判的優勢，且UAW已承諾提供一切必要的資源。

費恩也對此抱持樂觀態度，他上周接受採訪時表示，最終將取決於特斯拉的員工是否想要得到他們應有的福利，他認為此舉乃是可行的。

而拜登於今年4月宣布2024年將尋求連任總統，對其而言，動員大型工會的選票至關重要。UAW在2020年總統大選時曾替拜登背書，不過針對2024年的選舉，UAW目前尚未正式宣布支持。

UAW恐盯上特斯拉的消息拖累特斯拉周四盤中一度跌逾6％，終場下挫5.46％，收報每股209.98美元，創下三周以來最大單日跌幅。