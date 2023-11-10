【全程字幕】馬英九喊話黨中央全民調定勝負 侯友宜：大家的意見我都尊重 @ChinaTimes

藍白合進入政黨協商階段，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，前總統馬英九非常支持以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。

侯友宜今天到東湖慈后宮參拜並發表治安政見，他在接受訪問時說，大家的意見他都非常尊重，最重要的是現在已進入到政黨協商，政黨協商有其步調，他身為總統參選人，在政黨協商當中，希望能越快越好，將方式找出來，大家共同面對。不管外面如何看待，他永遠跟所有團隊、夥伴走在一起。

媒體詢問，由於有部分民調都顯示侯友宜贏過民眾黨總統參選人柯文哲，是否擔心來做全民調，侯友宜說，藍白合現在進入政黨協商階段，也談了很多方式，黨主席朱立倫提出的不管是日本或德國模式，都有涵蓋這部分，希望政黨協商能趕快協調出結果，然後趕快面對要如何往下走，對他來說就是勇敢的向前邁進，與所有立委參選人在一起，贏得最後的勝選。

藍白合進入政黨協商階段，但以何種方式決定總統參選人，國民黨與民眾黨遲遲無法達成共識。蕭旭岑今天在接受廣播專訪時說，幾天前有一位藍營大老來看馬英九提了一個構想，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調的方式，誰能勝出就支持誰，馬英九非常支持這樣的看法，因此他昨天與侯辦、黨中央轉達了馬英九的建議。

蕭旭岑指出，希望國民黨顧慮到中間選民的觀感，今天為何呼籲考慮要用全民調，因為過去台灣民主選舉，都是靠全民調，沒有用過其他方法，在這麼短的時間內要說服中間選民可以接受這樣的結果，除了全民調，他想不到其他方法；同時要說服民眾黨總統參選人柯文哲的支持者，如果不用社會普遍能接受的方式，柯文哲的支持者能服氣嗎。

蕭旭岑認為，2004年就是個很好的指標，如果不是國、親合作，立委能過半嗎，所以國民黨過去不是沒有與其他政黨合作的經驗，且也有很好的結果。如果藍白不合，對國民黨衝擊最大的是立委選舉，因為若不合作，柯文哲就沒理由去幫藍營小雞站台，最終可能達不到過半席次，也守不住現有席次。

蕭旭岑說，選舉是要說服中間選民才會贏，若只是在自己的同溫層、考量自己的政黨利益，中間選民不會被說服。如果只考慮國民黨自己的利益，讓柯文哲無法做大，中間選民是聽不下去的；國民黨主席朱立倫非常辛苦，與柯文哲談到許多政策與願景，都談到這程度，他認為現在也不要去攻擊柯文哲，努力到最後一刻，在這之前就是盡全力促成整合。