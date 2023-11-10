新黨立委參選人游智彬秀出照片，指控民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家。（游智彬提供）

新黨立委參選人游智彬秀出照片，指控民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家。（游智彬提供）

新黨立委參選人游智彬秀出照片，指控民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家。（游智彬提供）

新黨立委參選人游智彬秀出照片，指控民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家。（游智彬提供）

新黨立委參選人游智彬秀出照片，指控民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家。（游智彬提供）

淫亂作樂爽照曝！賴清德大將林正鴻被爆「戰酒店」 游智彬質問「這話」遭警方驅趕 @ChinaTimes

日前才爆出民進黨立委趙天麟與陸籍女子婚外情，新黨立委參選人游智彬今再指控民進黨主席賴清德選舉大將、現任民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，聚眾淫亂，難道是系統性讓民進黨機器染黑染黃？游智彬出示照片顯示，隸屬新潮流的組織部主任林正鴻流連多家不同的酒家，激情擁吻陪酒女性，聚眾淫亂飲酒作樂，而林作為賴清德頭號陸戰大將，是否也帶領賴清德參與其中？

游智彬說，民進黨今年二月時中央黨部組織改造的調整，聲稱秉持3項精神，包括進步共好、開放溝通、連結社會，難道民進黨都用這種方式「連結社會」嗎？行為真的好開放，只有民主進步黨「共好」而已。

游智彬酸說，林正鴻白天推廣組織，晚上樂不可支，林身為民進黨組織部主任，薪水約九萬元，是否有足夠收入支付三天兩頭的「戰酒店」開銷？如果錢不是自己出的，更可以進一步說明民進黨的執政就是權色交易？勢必有不為人知的政商勾結秘辛，絕對有人幫忙買單，因此他到民進黨中央黨部，嗆聲林正鴻出來面對，說清楚講明白。

游智彬更消遣不久前說過「這場選舉決定在女性選票上」的賴清德，他說，林正鴻身為民進黨組織部主任，難道只負責組織婦女選票，尤其是組織搶攻酒店小姐的選票？其中一張照片清晰看見林正鴻穿著DPP標誌的制服去淫亂，真是「綠能你不能」，好大的官威。

游智彬表示，民進黨裡面充斥一大堆貪財好色之徒，清也清不完，「僥倖兼失德」，賴清德根本管不好自己的下屬，放任他們胡作非為，國政堪慮。他強調，賴清德針對民進黨性平事件，應向受害者以及臺灣社會致歉。林正鴻頻繁出入酒家，高額消費與正常收入顯不相當的酒店尋歡行為，賴清德要不要為輔選大將的不檢行為道歉？

游智彬質疑，一個整天出入聲色場所把酒言歡的執政團隊，如何面對台灣人民？一個天天佯裝家庭幸福的人卻經常上酒家踐踏家庭感情。林正鴻是否也這樣包裝賴清德？欺騙台灣人民的善良？請問賴清德支持林正鴻的無良行為嗎？請問賴清德支持林正鴻欺騙老婆小孩的行為嗎？請問賴清德支持林正鴻的欺騙社會的行為嗎？

游智彬痛批，賴清德根本管不好自己的下屬，賴清德6月2日召開臨時黨務主管會報，林正鴻當時還坐在裡面聽，顯然把賴主席的話當耳邊風，這也代表賴清德識人不明，用人不行，「林正鴻就是你當黨主席才提拔為主任的」。他酸說，民進黨性平部要不要出來講話？「性賴團隊」不只黨內性騷擾嚴重，還放任黨內高級幹部到處亂搞，敗壞社會風氣，絕對該被選民唾棄。

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