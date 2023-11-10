巴菲特一向強調價值投資，自2020年起布局日股，今年4月更公開表示考慮加碼日股部位，以今年日股漲幅23.67%來看(截至11月7日)，證明眼光精準，所帶動的「日股投資潮」方興未艾，根據日本財務省11月2日公布的統計數據顯示，10月22日至10月28日外資在日本股市買超逾106億日圓，已是連續第5週加碼日股。

元大投信認為，弱勢日圓推動的企業獲利成長，薪資上漲與通膨溫和增長，都實質推動日本經濟走出通縮，也反映在日股上漲。隨著日本經濟增強，市場臆測有可能結束負利率，增加發債成本，巴菲特於這波日圓貶值之際再發行日債，應是著眼日股潛力再複製成功經驗。

元大投信指出，弱勢日圓拉抬下的「日本製造業題材」，已實質對企業帶來獲利助益，包括豐田(Toyota)日前公布預估全年淨利3.95兆日圓，較之前的2.58兆大幅上修，正是拜弱勢日圓所提振的出口銷量新高之賜，亮麗業績也激勵豐田11月以來股價大漲9.3%(截至11月7日)。現階段豐田為元大日本龍頭企業基金第一大持股，持續看好日本經濟復甦題材，鎖定弱勢日圓驅動日本製造企業的成長潛力，並同步布局經濟復甦受惠之大型金融股等產業，預期掌握競爭優勢的日本指標企業將領漲日股。

國內最大日股基金元大日本龍頭企業基金，自7月募集成立後，投資人數、規模持續同步成長，凸顯台灣投資人在台股、美股之外，正效法巴菲特將眼光投向日本，積極參與這波近年最大的「日股投資潮」。