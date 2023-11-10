由於客戶需求下降、備貨需求保守，世界先進預期2023年第四季晶圓出貨量將季減8～10％、平均售價季減0～2％，稼動率降至55～60％，使毛利率降至22～24％，今年資本支出則進一步下修至約90億元。全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。

世界先進表示，隨著客戶庫存恢復正常水位，預期8吋晶圓明年市況將優於今年，但能見度還不高，對此將抱持審慎樂觀看待，並朝高值化及差異化產品發展。公司持續評估12吋晶圓廠建廠可行性，目前尚無定論，由於建廠成本高，不排除會與客戶合建。

此外，受惠供應鏈去中化，世界先進陸續接獲美系廠商自中國大陸晶圓廠轉單，投顧法人認為世界先進未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計及國內廠商訂單波動性。

整體而言，雖然訂單能見度低，但世界先進上游多數客戶庫存調整接近尾聲，且公司維持股利穩定且成長，規畫動用保留盈餘維持配息4.5元水準，在殖利率逾5％護體下有撐，維持「區間操作」評等、目標價79元。