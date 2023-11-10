以色列總理尼坦雅胡今天說，以色列不尋求在與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」戰爭後征服、占領或統治加薩走廊，但必須有「可恃部隊」進入此地，必要時可防止武裝分子威脅出現。

綜合法新社和路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴福斯新聞（Fox News），以軍在加薩走廊（Gaza Strip）進攻「哈瑪斯」（Hamas）表現極好，「我們不尋求統治加薩、不尋求占領，但尋求給它與我們一個更好的未來」。

尼坦雅胡說，加薩需要組成文人政府，但以色列將確保10月7日哈瑪斯突襲以色列事件不會重演。

尼坦雅胡說：「因此，我們必須有一支可恃部隊，如有必要將進入加薩並擊斃歹徒，因為這是將能防止類似哈瑪斯的組織再度出現的關鍵。」

尼坦雅胡表示，戰後「我們必須看到加薩非軍事化、去激進化和重建」。

美國官員認為，在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）擁有有限自治權的巴勒斯坦自治政府，應該在戰後重新統治加薩。2007年，哈瑪斯從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的部隊手中奪取對加薩的控制權。

巴勒斯坦領導層認為，巴勒斯坦自治政府重掌加薩的同時必須要有政治解決方案，以終結以色列在1967年中東戰爭中對領土的占領。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）本週告訴美國公共電視網（PBS），巴勒斯坦自治政府不會「搭著以色列戰車」返回加薩。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121110