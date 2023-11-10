台灣基層牙醫師協會今表示，衛福部正在研擬中的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」雖然不會引進無執照的國外學歷牙醫（波波牙醫）至偏鄉服務，卻將新增數百名波波牙醫實習名額，且拿到執照後服務地點根本不是偏鄉，還要削減教學醫院師資，等於變相實行「醫師法修法附帶決議」，引起基層牙醫譁然，因此牙醫團體將於下週至總統府前抗議，要求政府廢除計畫。國民黨立委林為洲也說，不需要花人民納稅錢去訓練僅通過一階段國考的國外學歷生，還無法保證他們一定會在偏鄉服務。

台灣基層牙醫師協會指出，計畫設計相當複雜，首先教學醫院派出主治醫師到部立醫院服務三年，同時，已實習完有醫師執照的本國學歷牙醫師到該教學醫院進行兩年PGY（畢業後一般醫學訓練），或是尚未實習也尚未取得醫師執照的波波進行一年實習加兩年PGY訓練。訓練結束後，主治醫師回到原本的教學醫院，訓練醫師則到部立醫院服務大約四年，服務期滿後若留任有獎金，也可以自由離開。

台灣基層牙醫師協會說，協會支持偏鄉人民要有穩定、長期的醫療照護，長年來也有牙醫師個人、團體參與偏鄉義診及巡迴醫療，衛福部近年更招收一百多位「公費牙醫師」補充所需。但不能接受衛福部疑以「偏鄉人民」爲名目，大花人民納稅錢卻只是在爲某些特定人士開當醫師的後門，政策毫無公共性。

協會解釋，政府將提供每位主治醫師每個月30萬元支援獎勵費，三年算下來就有26億，這還不包括其他給教學醫院和部立醫院的補助。協會認為，此計畫對於可以自由移動選擇執業地點的本國學歷牙醫師缺乏吸引力，只有想提早實習的波波才會申請，根本就是為波波量身打造。

協會點出，然而部立醫院皆在人口密集區，根本不是偏鄉。波波牙醫的服務內容也只有口腔照顧和社區式服務，是否會淪為本國牙醫系大學生就有的服務社團，只進行檢查、塗氟、教刷牙？政府若有心改善偏鄉醫療問題，應該將這幾十億預算直接獎勵偏鄉開業，就像即將在南投鹿谷鄉新設的牙醫醫療站，即是因有中央補助250萬才得以成立。30億可以設立1200間，為什麼要拿來大放送波波牙醫實習名額？痛批根本是「騙」鄉計畫。

林為洲指出，衛福部若真的在乎偏鄉，大可直接給主治醫師獎勵金並開放基層資深醫師參加此計畫，不需要綁定什麼波波訓練，花人民納稅錢去訓練僅通過一階段國考的國外學歷生，還無法保證他們一定會在偏鄉服務。以新竹縣為例，「新埔、峨眉、橫山、尖石、五峰」被衛福部列為牙醫醫療資源不足地區，但截至2023年7月5號，新埔只有3間牙醫，峨眉、橫山、尖石只有1間，五峰更是1間都沒有。而其它未被列入牙醫醫療資源不足地區的鄉鎮牙醫也不多，北埔、寶山僅1間、芎林有2間、關西5間，相比竹北有62間牙醫、竹東18間牙醫，牙醫照護的醫療資源分佈差距太大了。

林為洲呼籲，因為偏鄉的醫療資源不比都會區，所以必須更積極地協助並改善偏鄉的醫療環境，使偏鄉的醫療不至於離都會區太遠，畢竟大家都是同一張健保卡，怎麼可以同卡不同命？要求衛福部重視偏鄉牙醫不足的問題，規劃建立牙科醫療網，以逐步均衡牙科醫療資源，保障全民口腔健康。

協會指出，計畫預計四年招收240人，若是全部由波波申請，將超過副總統賴清德與前行政院長蘇貞昌承諾的「實習名額維持每年50名」及「不超過國內招生名額十分之一」，也讓衛福部原訂113年要下降到30名的公告失信於民。協會質疑，這四年240人是否會控制在原有的波波實習名額內？還是會加上原本的名額，變成四年440人，等於是去年的醫師法修法附帶決議「復活」？屆時波波牙醫恐成為國內「最大校」，台灣的牙醫教育尊嚴何在？

協會表示，若是此計畫是在原有的30名或50名額內，且至少比照國內公費生條件，讓願意申請計畫的波波擇優錄取優先實習，則協會樂觀其成。但若是外加名額，恐違反⟪醫師法⟫，呼籲衛福部不要帶頭違法。

協會解釋，牙醫師的養成需要大量實作，實習時每個步驟都需要主治醫師檢查。這個計畫卻在增加受訓醫師時，把原本的師資調走。衛福部真的在乎醫師的訓練品質、人民的健康安全嗎？會不會擠壓到本土學生的受教學習權益？

協會強調，本國生要有執照才能參加計畫，波波卻連實習都不用。若是波波實習完沒考到執照、或是拿了執照就落跑不去服務，也未見任何罰則，比公費牙醫生寬鬆太多。而衛福部28日的公告僅表示計畫尚在研議中，不會讓沒有執照的波波到部立醫院服務，但計畫內容本來就是讓波波實習及PGY完才去部立醫院，且明年就要實行，衛福部的回應避重就輕，下周將至凱道抗議，要求衛福部廢除計畫。