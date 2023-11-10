副手是「她」？柯文哲最新廣告藏玄機 柯辦回應了

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書發布最新競選廣告，但有眼尖網友發現，廣告中的競選公報，柯文哲的副手是競選總幹事黃珊珊，國民黨總統參選人侯友宜則與國民黨智庫執行長柯志恩搭擋。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（10日）說，完全都是導演的創意，廣告8、9月就已拍攝，但為呼應「藍白合」，要保持善意、彈性態度，所以廣告壓到11月才公布。

陳智菡指出，這個廣告大概是在8、9月份的時候，就已經拍攝了，當時他們是想要製作一份這個選舉公報，導演就有一些相關的創意的發揮，不過因為呼應藍白合，要保持一個比較善意、彈性的態度，所以廣告一直壓到了11月份才公布。

陳智菡說明，民眾黨在訴諸選民的是，在過去20多年當中，每次總統大選，人們都抱滿了期待、期望，認為每次選舉完台灣會變得更好，可是這麼多年來，已經進行6次總統大選，人民生活真的有變好嗎，這整支廣告訴求是希望大家，重新思考選舉跟民主的意義是什麼。

企劃發想是民眾黨的意思嗎？陳智菡解釋，這完全都是導演的創意，因為那個畫面一閃而過，其實他們很多人在看的時候並沒有看到中間的小亮點，事實上，後來她去了解了一下，當時接觸的團隊也認為說，導演這樣的創意，在當時9月份的時候，是無傷大雅的，或許在11月份播出的時候，大家可能就會覺得這個亮點特別突出。

對於柯珊配還有可能？陳強調，還是不放棄跟藍白整合做大的努力，還有最多的彈性。至於日前傳出柯文哲在19日就會正式公布副手人選就是鄒開蓮。陳智菡表示，副手的人選，在該公布的時候自然就會公布

至於柯文哲知道嗎？陳智菡說，柯文哲應該沒有注意到那份選舉公報，竟然是真的，因為團隊裡面大多數的人都以為那是一份舊的選舉公報。