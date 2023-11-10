台北大巨蛋將在18日展開首場對外測試賽，現場開放約1萬3千名觀眾進場，10日售票系統在中午12點開放民眾免費索票，1萬3千張門票在1分半鐘左右的時間就被秒殺。遠雄建設表示，由於訂票成功者必須在今天下午2點前完成取票，否則系統會把未取的票重新釋出，也就是說球迷們可在2點後再搶一次。

棒協秘書長林宗成先前提到，14日台北大巨蛋會進行兩場閉門測試賽，由4支業餘球隊交手協助內部環境測試。18日則是對外開放的測試賽，將由亞錦賽中華代表隊對陣U23培訓隊，將開放1萬多名觀眾免費索票。如果一切順利，12月3日登場的亞錦賽，可望成為大巨蛋啟用之後首場正式比賽。

2023年第30屆棒球亞錦賽將在台灣舉辦，參賽隊伍共有8隊，中華隊和韓國、香港、巴勒斯坦被分為A組，爭取前兩名打進複賽的資格。

中華隊亞錦賽培訓名單以業餘球員為主體，剛和日職日本火腿鬥士簽下育成合約的孫易磊，以及響尾蛇小聯盟體系的林昱珉、陳聖平是陣中3位僅有的旅外球員。

中華隊亞錦賽培訓名單

投手：李子強（富邦）、徐若熙（味全）、劉予承（統一）、曾仁和（樂天）、林昱珉（響尾蛇2A）、張景淯（味全）、伍祐城（台鋼）、王政浩（合庫）、林詔恩（統一）、孫易磊（火腿）

捕手：宋嘉翔（樂天）、林辰勳（味全）、廖健富（樂天）

內野手：李亦崴（合庫）、林承飛（樂天）、高育瑋（合庫）、劉基鴻（味全）、拿莫．伊漾（味全）、林靖凱（統一）、陳聖平（響尾蛇2A）

外野手：宋晟睿（兄弟）、陳文杰（兄弟）、邱智呈（統一）、陳孝允（合庫）