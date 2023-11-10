馬英九籲藍白合應全民調 國民黨曝態度曝這樣說 @ChinaTimes

馬英九基金會執行長蕭旭岑今代表前總統馬英九，呼籲藍白合在決定總統正副人選上，應要「全民調」。對此，國民黨發言人楊智伃表示，對比式民調就是國民黨黨主席朱立倫所提對案的核心方式，可惜的是民眾黨主戰派仍堅持以個人淘汰式的互比民調，但不符現實，科學上也無法精準預測實際投票時的結果。

蕭旭岑今在廣播節目中透露，有藍營大老向前總統馬英九提出全民調構想，而馬英九也非常贊成，他已經將相關建議轉達給侯辦及黨中央。他會後受訪時解釋，因為時間剩十天，而全民調也是社會大眾和中間選民都支持的方式，因此國民黨應該要接受這樣的挑戰，而藍白只要坐下來針對民調形式、比例以及委託機構協商，相信方案很快就能出爐。

楊智伃表示，非常謝謝馬前總統的建議。事實上，對比式民調就是朱立倫所提對案的核心方式，不管是總統候選人的組合，或是加入政黨支持度等，不管哪一種，都是科學的全民調。

楊智伃指出，不過可惜的是，民眾黨的主戰派到目前仍然堅持以個人淘汰式的互比民調，這樣的互比不但不符合大選時正副總統候選人是互搭參選的現實，科學上更是無法精準預測實際投票時的結果。

楊智伃說，為了回應6成民意政黨輪替的期待，面對藍白合討論的過程，國民黨仍會繼續秉持誠心、耐心、同理心，繼續努力溝通，因為藍白合不僅僅是總統組合的搭配，更是未來第三波民主改革、組織聯合政府的第一步。

楊智伃喊話，期待民眾黨主席柯文哲莫忘初衷，一起與全民攜手迎接台灣民主再進步的契機。