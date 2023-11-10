高市議員鍾易仲9日在民政部門質詢時，強力爭取舉辦規模更大的鳳山溪燈會，鳳山溪燈會與愛河、蓮池潭並列，讓「一河一溪一潭」成為高雄燈會的特色。民政局長閻青智認同鍾易仲構想，表示會努力爭取中央和其他經費，和議員一起努力。

鍾易仲說，2023年高雄燈會走出愛河，在許多行政區辦各有特色的燈會，其中左營蓮池潭燈會活動規模較大，廟宇配合點燈，白天遊潭祈福，夜晚欣賞花燈、逛市集，帶給民眾富有傳統年味的春節與元宵假期，其他旗山、岡山、林園也都辦的不錯。

鳳山在曹公圳雖然也有辦，卻是規模最小的燈會。竹編燈飾沿曹公圳布置，搭配鄰近中華街夜市商圈，許多遊客都認為曹公圳很美，但規模太小，讓人感到意猶未盡。鳳山是高雄人口最大行政區，也有最多的客家族群，在燈會裡不應該只是聊備一格。

鍾易仲指出，鳳山溪貫穿鳳山區南北，全長約8公里，沿途有當年最繁華的龍山寺、打鐵街、縣衙、城隍廟，這麼有深度的歷史背景就是鳳山燈會最大賣點。明年高雄自己辦燈會，除了傳統展區如愛河、蓮池潭之外，他認為應該在鳳山溪流域也舉辦規模更大的燈會，讓「一河一溪一潭」成為高雄燈會的主旋律，讓外地遊客耳目一新。

鍾易仲表示，燈會可以在鳳山溪流域進行燈光佈置，將曹公廟、大東公園、東便門、砲台等都納入。水道和燈光相互輝映，歷史和人文一起呈現，可以形成和愛河燈會不同的特色。同時搭配文創市集、美食趕集，並注入客家音樂、文化元素，把在地特色展現出來。

高雄鳳山火車站預計明年3月完工，鍾易仲認為燈會設計可以更大膽、創新，把鳳山火車站規劃成燈會的「主燈」，請鐵路局一起配合點亮鳳山火車站，必然會是矚目的焦點。