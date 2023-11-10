豆府2023年第三季合併營收8.15億元，季增8.81％、年增18.9％，連5季改寫新高。營業利益1.33億元，季增16.06％、年增達29.94％，歸屬母公司稅後淨利1.09億元，季增17.52％、年增達30.35％，每股盈餘4.16元，全數改寫歷史新高。

累計豆府前三季合併營收23.13億元、年增達34.59％，創同期新高。營業利益3.78億元、年增達91.85％，歸屬母公司稅後淨利3.07億元、年增達90.89％，已超越2022年全年3.18億元、2.67億元，提前改寫年度新高，每股盈餘11.7元亦創上櫃以來新高。

豆府表示，第三季適逢暑期消費旺季，且集團一舉新展「涓豆腐」微風南山及新店裕隆城店、「韓姜熙的小廚房」新店裕隆城店、「韓姜熙的小廚房」高雄漢神本館店、「阿達師五星麵鋪」台南南紡購物中心店等5家門市，展店效益為第三季營運增添動能。

在品牌吸客力及展店效益帶動下，豆府10月自結合併營收2.65億元，月增6.38％、年增12.99％，創同期新高、歷史第四高。累計前10月合併營收25.78億元、年增達32％，已超越2022年全年24.15億元，提前改寫年度新高。

展望後市，豆府將持續推進多品牌、多角化營運方針，持續拓展旗下各品牌營運門市家數，第四季預計新展「涓豆腐」大直美麗華店及「帕泰家」桃園台茂店，使集團總店數在年底前將達逾70間。

同時，豆府透過集團APP「豆府鐵粉卡」增加與消費者互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻率。配合各品牌續推新菜色、即時與冷凍食品陸續推出，以及疫後重啟海外夥伴合作洽談，可望為長期發展增添助力及動能。