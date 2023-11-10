「大西洋理事會」各國青年領袖們一下車便受到柏村國小幼兒園小朋友列隊熱烈歡迎。(于家麒攝)

柏村幼兒園小朋友演唱新創作的閩南語校歌「柏村好所在」，透過歌聲搭配英文拼音歌詞介紹金門特殊的民俗文化與地方美食。(于家麒攝)

來自17國共30位「大西洋理事會」千禧年青年領袖計畫訪團8日傍晚前進金門，並利用昨(9)日一整天的時間走訪各處關心兩岸氛圍、體驗戰地文化與民俗風情。當佇立在烈嶼雙口海邊時發現廈門近在咫尺，更深刻體會兩岸和平的可貴。今(10)日上午特別造訪著名的「將軍學校」柏村國小，了解曾為戰地的金門現今教育狀況，受到全校師生的熱烈歡迎，幼兒園小朋友們並以學校最新創作的閩南語校歌「柏村好所在」迎賓，天真無邪的精彩演出贏得各國青年領袖們如雷的掌聲。

柏村國小校長許雪芳(左二)致贈紀念品與錦旗給大西洋智庫領隊Natalia Etten(左一)，歡迎他們前來關心金門的教育現況。(于家麒攝)

透過雙方熱絡的交流互動，讓參訪團了解金門學童運用科技線上學習的趨勢。(于家麒攝)

據了解，此次造訪金門的30位「大西洋理事會」成員們多來自不同的專業背景，包括政府、軍方、商業、非營利組織、學術等領域。行業包括金融、技術、醫療保健、能源、媒體和諮詢。工作經歷有的在高盛、麥肯錫、橋水基金會、英國石油公司等大企業擔任領導職務；有些則在外交和國家安全領域工作，包括在美國國務院、國防部和軍隊；部分則是領導創業公司和新組織的企業家，也包含有研究人員、作家及記者，共匯集了17國的菁英青年領袖。

協助接待「大西洋理事會」參訪團的張桂芬表示，他們此行來訪的目的是希望能更進一步的認識台灣。(于家麒攝)

透過雙方熱絡的交流互動，讓參訪團了解金門學童運用科技線上學習的趨勢。(于家麒攝)

「大西洋理事會」參訪團一行昨日到烈嶼雙口海邊時才發現廈門近在咫尺，更深刻體會兩岸和平的可貴。(圖／張桂芬提供)

協助接待「大西洋理事會」青年領袖計畫訪團的朝邦文教基金會副執行長張桂芬表示，他們此行來訪的目的是希望能更進一步的認識台灣，因為以往在媒體上所看到的都是很「片段」的印象，所以這次安排了10天的參訪行程，從花蓮、台北再到金門，希望能透過與各地不同的公民團體及民間企業間的交流，更深入的認識台灣的各個面向，回國後也能更多元的介紹並支持台灣。

張桂芬也說，參訪團此行選擇來到過往曾為戰地前線的金門也有特別的意義，因為國際上所看到的新聞大多是兩岸關係緊張，甚至有一觸即發的狀態，透過實地走訪與當地民眾交流了解後，所看到的是我們嚮往自由、和平的一面；尤其昨天去到烈嶼雙口海邊佇立一看，原來兩岸是那麼的近，廈門更近在咫尺可說是一脈相連，也讓來自正處於戰火中的烏克蘭與約旦團員更深刻的了解台灣民眾的需求，體會和平的可貴。

參訪團一行今天上午特別造訪素有「將軍學校」的柏村國小，了解曾為戰地金門的教育現況。各國青年領袖們一下車便受到柏村幼兒園小朋友列隊熱烈歡迎，隨後演唱該校新創作的閩南語校歌「柏村好所在」，透過歌聲搭配英文拼音歌詞介紹金門特殊的民俗文化與地方美食，天真無邪的精采演出瞬間融化各國青年領袖們的心，紛紛舉起雙手一起舞動。活動中也透過學生配發的平板學習電腦進行英文猜題活動，經由雙方熱絡的交流互動，讓參訪團了解金門學童運用科技線上學習的趨勢。

柏村國小校長許雪芳表示，會與大西洋青年領袖智庫團隊結緣主要是經由均一教育平台團隊執行長呂冠緯的牽線，因為參訪團認為該校是經由郝柏村所創建，具有軍事學校特色，他們在去年造訪亞塞拜然後特別想關心戰火下的教育狀況，加上金門算是戰爭的「高風險區」，才會被選為參訪的目標學校。許雪芳非常歡迎來自世界各國的青年菁英們前來關心金門的教育，也希望他們能將該校運用的科技教育資源現況，帶回與國人分享。