展望明年度，庫存調整已接近完成，加上2024年適逢奧運年，客戶將會加強下單力道搶攻奧運商機，製鞋產業將能夠迎來春燕，各家業者營運可望重返成長軌道。目前製鞋業擴產腳步仍十分積極，鈺齊明年度將有印尼廠、柬埔寨新廠及越南廠等新產能陸續加入貢獻營運的行列。豐泰也在日前通過，斥資13.5億元規劃興建開發中心。

豐泰今年因主要客戶下修營運展望，出貨將呈下滑，不過，在平均單價提升、規模經濟效應持續，全年度營收僅將微幅減少，但去年因業外匯兌利益墊高基期，整體獲利將呈現衰退。

豐泰明年在客戶庫存已降低，加上奧運商機將激勵客戶推出新產品提升市占率，法人預估，出貨量增加，營收及獲利可望聯袂升。

豐泰9月合併營業利益為5.63億元，前9月合併營業利益42.87億元，稅後純益36.35億元，年減50.73％，EPS3.68元，較去年同期的8.37元大幅減少。

以代工Adidas、Nike等國際品牌鞋類產品為主要業務的志強-KY前3季合併營收101.8億元、年減26％，營業毛利16.1億元、年減49.1％，營業利益2.6億元、年減84.4％，稅後純益3.73億元、年減74.4％，EPS為1.93元，大幅低於去年同期的7.45元。

鈺齊-KY今年在全球升息引發購買力下滑、地緣情勢不確定性，導致客戶下單意願保守，本業營運恐將呈現微幅衰退，加上去年業外匯兌利益墊高基期，整體獲利將呈現衰退。

鈺齊-KY明年受惠終端通路與品牌廠庫存水準回到相對低檔水準，法人認為訂單有機會回溫，加上配合客戶在越南與印尼新廠陸續投產，有利鈺齊明年營運恢復成長動能。

鈺齊-KY受營業毛利及營業利益大減拖累，前3季稅後純益14.34億元、年減48.67％，EPS為7.54元，遠遠低於去年同期的14.94元。