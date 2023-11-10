由於客戶端去化庫存，富驊第3季合併營收13.35億元，季減8%，年增22.2%，營業毛利為5.23億元，季減15.18%，單季合併毛利率為11.89%，季減0.98個百分點，母公司業主稅後淨利0.62億元，季減35.8%，單季每股盈餘0.42元；累計前3季合併營業毛利為5.23億元，營業淨利為2.68億元，歸屬於母公司業主淨利2.29億元，每股盈餘1.55元。

王駿東表示，第3季營收較第2季略微減少，主要是因第2季拉貨強勁，導致庫存水位過高，客戶為了消化庫存進而影響到整體銷售，目前已逐漸回穩，第4季將不受影響；至於前3季獲利低於去年，主要是毛利率最高的伺服器機殼因客戶調節庫存下滑，電源代工成長拉低毛利率，加上去年有很大的匯兌收益，今年沒有所致。

富驊10月合併營收為4.31億元，年成長20.11%，累計前10月合併營收為44.84億元，年成長22.09%，富驊預估，第4季營運可望優於第3季，法人預估，全年每股盈餘可望逾2元。

富驊持續深耕各類伺服器相關產品開發，積極投入包含新一代平台Birch Stream高效能伺服器產品開發、4U/100高密度伺服器產品訂單，以及AI伺服器相關產品開發。除伺服器產品外，更成功爭取到歐洲客戶新一代Rack IPC產品訂單，以及日系客戶的Mini Box PC及POS產品新訂單。

展望2024年，富驊表示，伺服器市場庫存調整已完成，高毛利伺服器產品2024將恢復穩定出貨，加上AI伺服器導入產品線，軍規網通產品需求提升，新能源產品進入量產，富驊高毛利伺服器營收2024年有望達成高雙位數成長率，將顯著提升富驊毛利率。